"Бюджетник" с хранилищем на 512 ГБ: Oppo представила смартфон A2 (ФОТО)

Компания Oppo анонсировала свой новый бюджетный смартфон – Oppo A2. Он получил процессор Dimensity 6020 и до 512 ГБ основной памяти. Об этом пишет GSMArena.

Устройство оснащено 6,72-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Тыловая камера состоит из основного и сверхшироугольного датчиков на 50 и 8 МП соответственно. Фронтальная камера имеет 8 МП.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6020 вместе с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ основной памяти. Гаджет может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с зарядкой мощностью 33 Вт. При этом A2 имеет стандарт защиты от пыли и влаги IP54.

В качестве операционной системы указана Android 13 с ColorOS 13.1.

Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo

Oppo A2 будет доступен в черном, зеленом и фиолетовом цветах. Продажи в Китае начнутся с 6 ноября. Версия на 12/256 ГБ обойдется в 1699 юаней (232 доллара), а на 12/512 ГБ – в 1799 юаней (246 долларов).