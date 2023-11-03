"Бюджетник" зі сховищем на 512 ГБ: Oppo представила смартфон A2 (ФОТО)

Компанія Oppo анонсувала свій новий бюджетний смартфон – Oppo A2. Він отримав процесор Dimensity 6020 і до 512 ГБ основної памʼяті. Про це пише GSMArena.

Пристрій оснащено 6,72-дюймовий IPS LCD-екраном із роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 90 Гц.

Тилова камера складається з основного й надширококутного датчиків на 50 та 8 МП відповідно. Фронтальна камера має 8 МП.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 6020 разом із 12 ГБ оперативної та 256 чи 512 ГБ основної пам’яті. Ґаджет може похвалитися акумулятором ємністю 5000 мА·год із зарядкою потужністю 33 Вт. При цьому A2 має стандарт захисту від пилу та вологи IP54.

В якості операційної системи вказана Android 13 із ColorOS 13.1.

Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo Oppo A2. Фото: Oppo

Oppo A2 буде доступний у чорному, зеленому та фіолетовому кольорах. Продажі в Китаї розпочнуться з 6 листопада. Версія на 12/256 ГБ обійдеться в 1699 юанів (232 долари), а на 12/512 ГБ – в 1799 юанів (246 доларів).