DJI выпустила профессиональную камеру, представленную в 2021 году (ФОТО)

Компания DJI начала продавать профессиональную систему Ronin 4D с разрешением 8K. Устройство было анонсировано в 2021 году. Об этом сообщает The Verge.

Камера Zenmuse X9-8K, которой оборудована система, может снимать 8K-видео с частотой 60 кадров в секунду, а 4К – при 120 кадрах в секунду. В качестве доступных форматов указываются RAW, 422HQ, а также H.264, если необходимо снизить размер файлов.

Диапазон ISO по умолчанию составляет 320–1600, а расширяется он до 800–4000.

DJI Ronin 4D-8K. Фото: DJI DJI Ronin 4D-8K. Фото: DJI DJI Ronin 4D-8K. Фото: DJI DJI Ronin 4D-8K. Фото: DJI

Zenmuse X9 создана исключительно для стабилизаторов Ronin 4D. Производитель заявляет 4-осевую активную стабилизацию и систему фокусировки LiDAR.

В комплекте с системой продаются объектив DJI 17-28 мм, SSD на 1 ТБ и ряд креплений и ручек.

Цена на Ronin 4D-8K в США составляет 12 838 долларов, что несколько больше 11 499 долларов, о которых было объявлено ранее. В отличие от версии с 6К, этот вариант поставляется, в частности, с лицензионным ключом DJI Ronin 4D RAW.