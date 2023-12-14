DJI випустила професійну камеру, представлену в 2021 році (ФОТО)

Компанія DJI почала продавати професійну систему Ronin 4D із роздільною здатністю 8K. Пристрій було анонсовано в 2021 році. Про це повідомляє The Verge.

Камера Zenmuse X9-8K, якою оснащена система, може знімати 8K-відео з частотою 60 кадрів на секунду, а 4К – при 120 кадрах на секунду. У якості доступних форматів указуються RAW, 422HQ, а також H.264, якщо необхідно зменшити розмір файлів.

Діапазон ISO за замовчуванням становить 320-1600, а розширюється він до 800-4000.

DJI Ronin 4D-8K. Фото: DJI DJI Ronin 4D-8K. Фото: DJI DJI Ronin 4D-8K. Фото: DJI DJI Ronin 4D-8K. Фото: DJI

Zenmuse X9 створена винятково для стабілізаторів Ronin 4D. Виробник заявляє 4-осьову активну стабілізацію й систему фокусування LiDAR.

У комплекті з системою продаються об’єктив DJI 17-28 мм, SSD на 1 ТБ та низка кріплень і ручок.

Ціна на Ronin 4D-8K у США становить 12 838 доларів, що дещо більше за 11 499 доларів, про які було оголошено раніше. На відміну від версії з 6К, цей варіант постачається, зокрема, з ліцензійним ключем DJI Ronin 4D RAW.