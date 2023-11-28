Huawei представила первый в мире планшет со спутниковой связью (ФОТО)

Компания Huawei представила MatePad Pro 11 (2024) – первый планшет, поддерживающий спутниковую связь. Об этом пишет Gizchina.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Устройство способно использовать высокоорбитальные спутники, расположенные на расстоянии до 36 тыс. км. Это происходит без использования дополнительных антенн, а благодаря передовым технологиям, таким как алгоритмы с высоким коэффициентом усиления связи и инновационные протоколы.

MatePad Pro 11 (2024) работает на процессоре Kirin 9000S в сочетании с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ основной памяти. Дисплей планшета – это OLED-экран с пиковой яркостью 600 нит и частотой обновления 120 Гц.

Huawei MatePad Pro 11 (2024). Фото: Vmall Huawei MatePad Pro 11 (2024). Фото: Vmall Huawei MatePad Pro 11 (2024). Фото: Vmall Huawei MatePad Pro 11 (2024). Фото: Vmall Huawei MatePad Pro 11 (2024). Фото: Vmall

На задней панели расположен круглый модуль камеры с датчиками на 13 и 8 Мп. Разрешение камеры для селфи – 16 Мп.

Аккумулятор имеет емкость в 8300 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. В качестве программного обеспечения используется HarmonyOS 4.

Толщина планшета составляет 5,9 мм, вес – 449 грамм.

Новый MatePad Pro 11 обойдется в 4299 юаней (около 607 долларов) за версию 12+256 ГБ и в 4799 юаней (около 677 долларов) за конфигурацию 12+512 ГБ.

Планшет будет доступен в зеленом, синем, черном и белом цветах. Продажи начнутся с 8 декабря.