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Huawei представила первый в мире планшет со спутниковой связью (ФОТО)
Компания Huawei представила MatePad Pro 11 (2024) – первый планшет, поддерживающий спутниковую связь. Об этом пишет Gizchina.
Устройство способно использовать высокоорбитальные спутники, расположенные на расстоянии до 36 тыс. км. Это происходит без использования дополнительных антенн, а благодаря передовым технологиям, таким как алгоритмы с высоким коэффициентом усиления связи и инновационные протоколы.
MatePad Pro 11 (2024) работает на процессоре Kirin 9000S в сочетании с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ основной памяти. Дисплей планшета – это OLED-экран с пиковой яркостью 600 нит и частотой обновления 120 Гц.
На задней панели расположен круглый модуль камеры с датчиками на 13 и 8 Мп. Разрешение камеры для селфи – 16 Мп.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Аккумулятор имеет емкость в 8300 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. В качестве программного обеспечения используется HarmonyOS 4.
Толщина планшета составляет 5,9 мм, вес – 449 грамм.
Новый MatePad Pro 11 обойдется в 4299 юаней (около 607 долларов) за версию 12+256 ГБ и в 4799 юаней (около 677 долларов) за конфигурацию 12+512 ГБ.
Планшет будет доступен в зеленом, синем, черном и белом цветах. Продажи начнутся с 8 декабря.