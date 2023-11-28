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Huawei представила перший у світі планшет із супутниковим звʼязком (ФОТО)
Компанія Huawei представила MatePad Pro 11 (2024) – перший планшет, який підтримує супутниковий зв’язок. Про це пише Gizchina.
Пристрій здатний використовувати високоорбітальні супутники, розташовані на відстані до 36 тис. кілометрів. Це відбувається без використання додаткових антен, а завдяки передовим технологіям, таким як алгоритми з високим коефіцієнтом посилення звʼязку та інноваційні протоколи.
MatePad Pro 11 (2024) працює на процесорі Kirin 9000S у поєднанні з 12 ГБ оперативної та 256 чи 512 ГБ основної пам’яті. Дисплей планшета – це OLED-екран із піковою яскравістю 600 ніт і частотою оновлення 120 Гц.
На задній панелі розташовано кругли модуль камери з датчиками на 13 і 8 Мп. Роздільна здатність камери для селфі – 16 Мп.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Акумулятор має ємність у 8300 мА·год і підтримує швидку зарядку потужністю 66 Вт. В якості програмного забезпечення використовується HarmonyOS 4.
Товщина планшета становить 5,9 мм, вага – 449 грамів.
Новий MatePad Pro 11 обійдеться в 4299 юанів (близько 607 доларів) за версію 12+256 ГБ і в 4799 юанів (близько 677 доларів) за конфігурацію 12+512 ГБ.
Планшет буде доступний у зеленому, синьому, чорному та білому кольорах. Продажі розпочнуться з 8 грудня.