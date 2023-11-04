Samsung готується випустити новий захищений планшет, – ЗМІ

Компанія Samsung працює над новим надійним планшетом, який матиме назву Galaxy Tab Active 5 чи Galaxy Tab Active 5 Pro. Про це повідомляє Galaxy Club.

Із моменту представлення Galaxy Tab Active 4 Pro на процесорі Snapdragon 778G минуло більше року, тому компанія готується оновити лінійку.

За даними видання, Tab Active 5 має номери моделей SM-X300 і SM-X306B для версій Wi-Fi і 5G відповідно. Нещодавно почалася розробка прошивок для обох варіантів.

Про характеристики пристрою майже нічого невідомо. Загадкою залишається й точна назва планшета: Tab Active 5 чи Tab Active 5 Pro.

Традиційно апарат отримає знімний акумулятор, який можна буде замінити самостійно. На сайті південнокорейського регулятора зʼявилося зображення батареї, котрою, як очікується, буде оснащено планшет. Однак фото недостатньо чітке для визначення подробиць про елемент живлення.

Акумулятор для Samsung Galaxy Tab Active 5 (Pro). Фото: safetykorea.kr

Як вказує Galaxy Club, поява першої інформації про Tab Active 5 (Pro) свідчить про те, що планшет може дебютувати в першій половині 2024 року.

Попередник ґаджета на момент випуску коштував понад 800 євро на момент запуску за версію з 5G-підключенням. Tab Active 4 Pro має вбудований стилус S Pen, який полегшує взаємодію з планшетом для тих, хто працює в рукавичках.