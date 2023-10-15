Працює при 62° за Цельсієм. Dell анонсувала новий захищений планшет (ФОТО)

Компанія Dell представила свій новий захищений планшет – Dell Latitude 7030 Rugged Extreme, який створено для роботи в складних умовах. Про це пише Gizmochina.

Пристрій, який працює на операційній системі Windows, оснащено 10,1-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю FHD+, співвідношенням сторін 16:10 і яскравістю в 1000 ніт. Екран розпізнає натискання пальців у рукавичках.

Планшет має високопродуктивний процесор Intel Core i7 12-го покоління в поєднанні з до 32 ГБ оперативної та до 2 ТБ основної памʼяті.

Latitude 7030 підтримує Wi-Fi 6E, GPS і 5G, що робить його придатним для широкого спектру завдань. Захист даних забезпечують функція автентифікації TPM 2.0 ControlVault, інфрачервона камера для розпізнавання обличчя Windows Hello, сканер відбитків пальців і шторки для камер.

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme. Фото: Dell Dell Latitude 7030 Rugged Extreme. Фото: Dell Dell Latitude 7030 Rugged Extreme. Фото: Dell Dell Latitude 7030 Rugged Extreme. Фото: Dell

Вага ґаджета становить 2,2 фунта (близько 1 кг). За даними Dell, пристрою не страшні падіння з висоти до чотирьох футів (близько 1,2 метра), і він може працювати при температурі від -20 до 145 градусів за Фаренгейтом (приблизно від -28,8 до 62,7 градусів за Цельсієм). Крім того, планшет має рівень захисту від пилу, бруду та води IP65.

Для пристрою пропонують низку аксесуарів, включаючи знімну клавіатуру, ручку для переносу та ремінець для руки.

Очікується, що Dell Latitude 7030 Rugged Extreme стане доступним у всьому світі пізніше цього року, а ціни оголосять ближче до початку поставок.