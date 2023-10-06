Чип Helio G99 и 11,35-дюймовий екран: представлено планшет OnePlus Pad Go (ФОТО)

Компанія OnePlus презентувала OnePlus Pad Go – 11,35-дюймовий планшет, який коштуватиме від 240 доларів. Про це пише GSMArena.

Пристрій оснащено рідкокристалічним IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 1720 x 2408 пікселів, частотою оновлення в 90 Гц і співвідношенням сторін 7:5.

Всередині розташовано процесор MediaTek Helio G99, який працює з 8 ГБ оперативної та 128 чи 256 ГБ основної пам’яті. Також є слот для microSD-карти.

OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus

Тилова й фронтальна камери мають по 8 МП. За звук відповідають чотири динаміки Dolby Atmos.

Ємність акумулятора Pad Go становить 8000 мА·год. Батарея підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт.

Операційною системою вказана OxygenOS 13.2, яка працює на Android 13.

OnePlus Pad Go постачається в одному кольорі – Twin Mint. Ціна в Індії стартує від 19 999 індійських рупій (240 доларів) за комплектацію 8/128 ГБ лише з Wi-Fi. Топова модель на 8/256 ГБ із підключенням LTE обійдеться в 23 999 індійських рупій (288 доларів). Чи продаватиметься планшет за межами Індії і якою тоді буде ціна – поки що невідомо.