Чип Helio G99 и 11,35-дюймовый экран: представлен планшет OnePlus Pad Go (ФОТО)

Компания OnePlus представила OnePlus Pad Go – 11,35-дюймовый планшет, который будет стоить от 240 долларов. Об этом пишет GSMArena.

Устройство оснащено жидкокристаллическим IPS-дисплеем с разрешением 1720 x 2408 пикселей, частотой обновления в 90 Гц и соотношением сторон 7:5.

Внутри расположен процессор MediaTek Helio G99, работающий с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти. Также есть слот для microSD-карты.

OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus OnePlus Pad Go. Фото: OnePlus

Тыловая и фронтальная камеры имеют по 8 МП. За звук отвечают четыре динамика Dolby Atmos.

Емкость аккумулятора Pad Go составляет 8000 мА·ч. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Операционной системой указана OxygenOS 13.2, работающая на Android 13.

OnePlus Pad Go поставляется в одном цвете – Twin Mint. Цена в Индии стартует от 19 999 индийских рупий (240 долларов) за комплектацию 8/128 ГБ только с Wi-Fi. Топовая модель на 8/256 ГБ с подключением LTE обойдется в 23 999 индийских рупий (288 долларов). Будет ли планшет продаваться за пределами Индии и какой тогда будет цена – пока неизвестно.