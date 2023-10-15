Работает при 62° по Цельсию. Dell анонсировала новый защищенный планшет (ФОТО)

Компания Dell представила свой новый защищенный планшет – Dell Latitude 7030 Rugged Extreme, созданный для работы в сложных условиях. Об этом пишет Gizmochina.

Устройство, работающее на операционной системе Windows, оснащено 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, соотношением сторон 16:10 и яркостью в 1000 нит. Экран распознает касания пальцев в перчатках.

Планшет имеет высокопроизводительный процессор Intel Core i7 12-го поколения в сочетании с до 32 ГБ оперативной и до 2 ТБ основной памяти.

Latitude 7030 поддерживает Wi-Fi 6E, GPS и 5G, что делает его пригодным для широкого спектра задач. Защиту данных обеспечивает функция аутентификации TPM 2.0 ControlVault, инфракрасная камера для распознавания лица Windows Hello, сканер отпечатков пальцев и шторки для камер.

Dell Latitude 7030 Rugged Extreme. Фото: Dell Dell Latitude 7030 Rugged Extreme. Фото: Dell Dell Latitude 7030 Rugged Extreme. Фото: Dell Dell Latitude 7030 Rugged Extreme. Фото: Dell

Вес гаджета составляет 2,2 фунта (около 1 кг). По данным Dell, устройству не страшны падения с высоты до четырех футов (около 1,2 метра), и оно может работать при температуре от -20 до 145 градусов по Фаренгейту (приблизительно от -28,8 до 62,7 градусов по Цельсию). Кроме того, планшет имеет уровень защиты от пыли, грязи и воды IP65.

Для устройства предлагается ряд аксессуаров, включая съемную клавиатуру, ручку для переноса и ремешок для руки.

Ожидается, что Dell Latitude 7030 Rugged Extreme станет доступным во всем мире позже в этом году, а цены объявят ближе к началу поставок.