Samsung готовится выпустить новый защищенный планшет, – СМИ

Компания Samsung работает над новым надежным планшетом, который будет называться Galaxy Tab Active 5 или Galaxy Tab Active 5 Pro. Об этом сообщает Galaxy Club.

С момента представления Galaxy Tab Active 4 Pro на процессоре Snapdragon 778G прошло больше года, поэтому компания готовится обновить линейку.

По данным издания, Tab Active 5 имеет номера моделей SM-X300 и SM-X306B для версий Wi-Fi и 5G соответственно. Недавно началась разработка прошивок для обоих вариантов.

О характеристиках устройства почти ничего не известно. Загадкой остается и точное название планшета: Tab Active 5 или Tab Active 5 Pro.

По традиции аппарат получит съемный аккумулятор, который можно будет заменить самостоятельно. На сайте южнокорейского регулятора появилось изображение батареи, которой, как ожидается, будет оснащен планшет. Однако фото недостаточно четкое для определения подробностей об элементе питания.

Аккумулятор для Samsung Galaxy Tab Active 5 (Pro). Фото: safetykorea.kr

Как указывает Galaxy Club, появление первой информации о Tab Active 5 (Pro) свидетельствует о том, что планшет может дебютировать в первой половине 2024 года.

Предшественник гаджета на момент выпуска стоил более 800 евро за версию с 5G-подключением. Tab Active 4 Pro имеет встроенный стилус S Pen, облегчающий взаимодействие с планшетом для тех, кто работает в перчатках.