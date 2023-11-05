Исправит быструю разрядку. Apple готовит обновление для часов, – СМИ

Компания Apple планирует решить проблему, из-за которой некоторые часы фирмы чрезмерно потребляют заряд после обновления до watchOS 10.1. Об этом говорится во внутренней записке, отправленной авторизованным поставщикам услуг Apple, сообщает MacRumors.

Разряжаются Apple Watch: причина

Apple выпустила обновление для операционной системы watchOS всего несколько дней назад. По словам владельцев часов, именно после его установки их устройства начали быстро разряжаться. Жалобы на это появились, в частности, в сообществе поддержки Apple, на платформах Reddit и X (ранее – Twitter).

Вероятно, проблема касается различных часов Apple, начиная от старых моделей, таких как Apple Watch Series 5, и заканчивая новейшими Apple Watch Ultra 2.

"WatchOS 10.1 разряжает батарею моего Apple Watch. От 100% до 50% менее чем за 60 минут", – написал один из пользователей X.

Обновление watchOS: когда выйдет?

В записке для поставщиков услуг, которую получило MacRumors, Apple указала, что проблема будет решена в обновлении watchOS, которое "выйдет в скором времени".

При этом разработчики не предоставили никакой дополнительной информации, объясняющей основную причину проблемы, а также модели Apple Watch и количество клиентов, которых она затронула.

MacRumors предполагает, что проблема быстрой разрядки будет решена в обновлении watchOS 10.1.1. Однако возможно, что исправления не будет до выхода watchOS 10.2, которая находится в стадии бета-тестирования и выпуск которой ожидается в декабре.

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