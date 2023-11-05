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Виправить швидку розрядку. Apple готує оновлення для годинників, – ЗМІ
Компанія Apple планує вирішити проблему, через яку деякі годинники фірми надмірно споживають заряд після оновлення до watchOS 10.1. Про це йдеться у внутрішній записці, надісланій авторизованим постачальникам послуг Apple, повідомляє MacRumors.
Розряджається Apple Watch: причина
Apple випустила оновлення для операційної системи watchOS лише декілька днів тому. За словами власників годинників, саме після його встановлення їхні пристрої почали швидко розряджатися. Скарги на це зʼявилися, зокрема, в спільноті підтримки Apple, на платформах Reddit та X (раніше – Twitter).
Імовірно, проблема стосується різних годинників Apple, починаючи від старих моделей, таких як Apple Watch Series 5, і закінчуючи найновішими Apple Watch Ultra 2.
"WatchOS 10.1 розряджає батарею мого Apple Watch. Від 100% до 50% менш ніж за 60 хвилин", – написав один із користувачів X.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Оновлення watchOS: коли вийде?
У записці для постачальників послуг, яку отримало MacRumors, Apple вказала, що проблему буде вирішено в оновленні watchOS, яке "вийде незабаром".
При цьому розробники не надали жодної додаткової інформації, яка пояснювала б основну причину проблеми, а також моделі Apple Watch і кількість клієнтів, яких вона стосується.
MacRumors припускає, що проблему швидкої розрядки буде вирішено в оновленні watchOS 10.1.1. Однак можливо, що виправлення не буде до виходу watchOS 10.2, яка наразі перебуває в стадії бета-тестування і випуск якої очікується в грудні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com