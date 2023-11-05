Виправить швидку розрядку. Apple готує оновлення для годинників, – ЗМІ

Компанія Apple планує вирішити проблему, через яку деякі годинники фірми надмірно споживають заряд після оновлення до watchOS 10.1. Про це йдеться у внутрішній записці, надісланій авторизованим постачальникам послуг Apple, повідомляє MacRumors.

Розряджається Apple Watch: причина

Apple випустила оновлення для операційної системи watchOS лише декілька днів тому. За словами власників годинників, саме після його встановлення їхні пристрої почали швидко розряджатися. Скарги на це зʼявилися, зокрема, в спільноті підтримки Apple, на платформах Reddit та X (раніше – Twitter).

Імовірно, проблема стосується різних годинників Apple, починаючи від старих моделей, таких як Apple Watch Series 5, і закінчуючи найновішими Apple Watch Ultra 2.

"WatchOS 10.1 розряджає батарею мого Apple Watch. Від 100% до 50% менш ніж за 60 хвилин", – написав один із користувачів X.

Оновлення watchOS: коли вийде?

У записці для постачальників послуг, яку отримало MacRumors, Apple вказала, що проблему буде вирішено в оновленні watchOS, яке "вийде незабаром".

При цьому розробники не надали жодної додаткової інформації, яка пояснювала б основну причину проблеми, а також моделі Apple Watch і кількість клієнтів, яких вона стосується.

MacRumors припускає, що проблему швидкої розрядки буде вирішено в оновленні watchOS 10.1.1. Однак можливо, що виправлення не буде до виходу watchOS 10.2, яка наразі перебуває в стадії бета-тестування і випуск якої очікується в грудні.

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