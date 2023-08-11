Samsung запустила бета-тестирование Android-оболочки One UI 6

Компания Samsung запустила программу бета-тестирования оболочки One UI 6 на базе Android 14. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что основными изменениями стали упрощенный дизайн и больше возможностей для настройки.

Например, устройства фирмы получат новый шрифт по умолчанию и новые смайлы, которые можно использовать на клавиатуре Samsung. Также компания обновила внешний вид панели быстрого доступа, чтобы можно было легче переходить к часто используемым функциям.

Теперь сверху отображаются большие кнопки для включения/выключения Wi-Fi и Bluetooth, под которыми расположена панель 4×4. Далее расположен ползунок яркости с элементами управления темным режимом и экраном для комфорта глаз. Еще ниже есть кнопка функции Smart View, которая позволяет отображать дисплей на компьютер, и элемент управления устройствами умного дома.

Панель быстрого доступа в One UI 6. Фото: Max Weinbach/X (Twitter)

Что касается настроек, то One UI 6 позволит привязывать определенные экраны блокировки к режимам и сценариям (сон, тренировка, отдых и т.п.).

В настоящее время бета-версия One UI 6 доступна только в линейке Galaxy S23 и только в США, Германии и Южной Корее.

Так выглядит One UI 6. Фото: Max Weinbach / X (Twitter) Так выглядит One UI 6. Фото: Max Weinbach / X (Twitter) Так выглядит One UI 6. Фото: Max Weinbach / X (Twitter)

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