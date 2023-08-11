Samsung запустила бета-тестування Android-оболонки One UI 6

Компанія Samsung запустила програму бета-тестування оболонки One UI 6 на базі Android 14. Про це пише The Verge.

Зазначається, що основними змінами стали спрощений дизайн і більше можливостей для налаштування.

Наприклад, пристрої фірми отримають новий шрифт за замовчуванням і нові смайли, які можна використовувати на клавіатурі Samsung. Також компанія оновила зовнішній вигляд панелі швидкого доступу, щоб можна було легше переходити до часто використовуваних функцій.

Тепер зверху відображаються великі кнопки для ввімкнення/вимкнення Wi-Fi і Bluetooth, під якими розташована панель 4×4. Далі розташований повзунок яскравості з елементами керування темним режимом і екраном для комфорту очей. Ще нижче є кнопка функції Smart View, яка дозволяє виводити відображення дисплея на компʼютер, та елемент керування пристроями розумного будинку.

Панель швидкого доступу в One UI 6. Фото: Max Weinbach / X (Twitter)

Що стосується налаштувань, то One UI 6 дозволить привʼязувати певні екрани блокування до режимів і сценаріїв (сон, тренування, відпочинок тощо).

Наразі бета-версія One UI 6 доступна лише в лінійці Galaxy S23 і лише в США, Німеччині та Південній Кореї.

Так виглядає One UI 6. Фото: Max Weinbach / X (Twitter) Так виглядає One UI 6. Фото: Max Weinbach / X (Twitter) Так виглядає One UI 6. Фото: Max Weinbach / X (Twitter)

Джерело фото: ua.depositphotos.com