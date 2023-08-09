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Nintendo Switch 2 может стоить дороже предыдущей: инсайдер назвал вероятную цену
Игровая консоль Nintendo Switch 2 может стоить 399,99 долларов – на 100 долларов дороже предыдущей версии. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на инсайдера Zippospeaks.
По словам источника, почти 400 долларов – это "золотая цена" для Nintendo, чтобы обеспечить компании приличную прибыль и не отпугнуть покупателей.
Что касается параметров будущей приставки, то, как пишет ITHome, следующее поколение Nintendo Switch получит процессор Nvidia Tegra T239 и 8-дюймовый экран с разрешением 720p.
Энергопотребление консоли при подключении к сети составит 28,6 Вт, а в портативном режиме – 11 Вт. Приставка будет иметь 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ внутренней памяти.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Выпуск гаджета ожидается осенью 2024 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com