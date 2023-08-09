Nintendo Switch 2 може коштувати дорожче попередньої: інсайдер назав імовірну ціну

Ігрова консоль Nintendo Switch 2 може коштувати 399,99 доларів – на 100 доларів дорожче за попередню версію. Про це повідомляє ITHome із посиланням на інсайдера Zippospeaks.

За словами джерела, майже 400 доларів – це "золота ціна" для Nintendo, щоб забезпечити компанії пристойний прибуток і не відлякати покупців.

Що стосується характеристик майбутньої приставки, то, як пише ITHome, наступне покоління Nintendo Switch отримає процесор Nvidia Tegra T239 і 8-дюймовий екран із роздільною здатністю 720p.

Енергоспоживання консолі при підключенні до мережі становитиме 28,6 Вт, а в портативному режимі – 11 Вт. Приставка матиме 8 ГБ оперативної і до 512 ГБ внутрішньої памʼяті.

Випуск ґаджета очікується восени 2024 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com