Новая утечка относительно Google Pixel 8 и 8 Pro: стали известны цены на смартфоны

Официальная цена на смартфон Google Pixel 8 в США составит 699 долларов, тогда как Pixel 8 Pro обойдется в 899 долларов.

Об этом свидетельствует промоматериал, обнародованный инсайдером Камилой Войцеховской.

Согласно изображению, Pixel 8 будет стоить на 100 долларов дороже Pixel 7, а для Pixel 8 Pro ценник останется на уровне его предшественника.

Характеристики и цена на Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro. Источник: Kamila Wojciechowska / X (Twitter)

Google Pixel 8 и Google Pixel 8 Pro: характеристики

Утечка также подтверждает, что смартфоны будут работать на процессоре Google Tensor G3.

Частота обновления экрана Pixel 8 составит от 60 до 120 Гц, а Pixel 8 Pro – от 1 до 120 Гц.

Что касается камер, то Pixel 8 получит основной датчик на 50 МП и сверхшироугольный объектив на 12 МП с макрофокусом. Pixel 8 Pro оснастят основным модулем на 50 МП, ультраширокой камерой на 48 МП с макрофокусом, а также телеобъективом на 48 МП с 5-кратным оптическим зумом. Оба смартфона будут иметь одинаковую фронтальную камеру на 10,8 МП.

Как сообщал инсайдер Йогеш Брар, Pixel 8 будет оснащен 6,17-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+. Смартфон получит аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 24 Вт.

Pixel 8 Pro будет иметь 6,7-дюймовую OLED-панель QHD+ и батарею на 5000 мА·ч с поддержкой зарядки на 27 Вт.

Google планирует провести презентацию смартфонов 4 октября.