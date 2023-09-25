Новий витік щодо Google Pixel 8 та 8 Pro: стали відомі ціни на смартфони

Офіційна ціна на смартфон Google Pixel 8 у США становитиме 699 доларів, тоді як Pixel 8 Pro обійдеться у 899 доларів.

Про це свідчить промоматеріал, який оприлюднила інсайдерка Каміла Войцеховська.

Згідно із зображенням, Pixel 8 коштуватиме на 100 доларів дорожче за Pixel 7, а для Pixel 8 Pro цінник залишиться на рівні його попередника.

Характеристики і ціна на Google Pixel 8 і Google Pixel 8 Pro. Джерело: Kamila Wojciechowska / X (Twitter)

Google Pixel 8 і Google Pixel 8 Pro: характеристики

Витік також підтверджує, що смартфони працюватимуть на процесорі Google Tensor G3.

Частота оновлення екрана Pixel 8 становитиме від 60 до 120 Гц, а в Pixel 8 Pro – від 1 до 120 Гц.

Що стосується камер, то Pixel 8 отримає основний датчик на 50 МП і надширококутний об’єктив на 12 МП із макрофокусом. Pixel 8 Pro оснастять основним модулем на 50 МП, ультраширокою камерою на 48 МП із макрофокусом, а також телеоб’єктивом на 48 МП із 5-кратним оптичним зумом. Обидва смартфони матимуть однакову фронтальну камеру на 10,8 МП.

Як повідомляв інсайдер Йоґеш Брар, Pixel 8 буде оснащено 6,17-дюймовим OLED-екраном із роздільною здатністю FHD+. Смартфон отримає акумулятор ємністю 4500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 24 Вт.

Pixel 8 Pro матиме 6,7-дюймову OLED-панель QHD+ та батарею на 5000 мА·год із підтримкою зарядки на 27 Вт.

Google планує провести презентацію смартфонів 4 жовтня.