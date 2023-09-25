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Новий витік щодо Google Pixel 8 та 8 Pro: стали відомі ціни на смартфони
Офіційна ціна на смартфон Google Pixel 8 у США становитиме 699 доларів, тоді як Pixel 8 Pro обійдеться у 899 доларів.
Про це свідчить промоматеріал, який оприлюднила інсайдерка Каміла Войцеховська.
Згідно із зображенням, Pixel 8 коштуватиме на 100 доларів дорожче за Pixel 7, а для Pixel 8 Pro цінник залишиться на рівні його попередника.
Google Pixel 8 і Google Pixel 8 Pro: характеристики
Витік також підтверджує, що смартфони працюватимуть на процесорі Google Tensor G3.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Частота оновлення екрана Pixel 8 становитиме від 60 до 120 Гц, а в Pixel 8 Pro – від 1 до 120 Гц.
Що стосується камер, то Pixel 8 отримає основний датчик на 50 МП і надширококутний об’єктив на 12 МП із макрофокусом. Pixel 8 Pro оснастять основним модулем на 50 МП, ультраширокою камерою на 48 МП із макрофокусом, а також телеоб’єктивом на 48 МП із 5-кратним оптичним зумом. Обидва смартфони матимуть однакову фронтальну камеру на 10,8 МП.
Як повідомляв інсайдер Йоґеш Брар, Pixel 8 буде оснащено 6,17-дюймовим OLED-екраном із роздільною здатністю FHD+. Смартфон отримає акумулятор ємністю 4500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 24 Вт.
Pixel 8 Pro матиме 6,7-дюймову OLED-панель QHD+ та батарею на 5000 мА·год із підтримкою зарядки на 27 Вт.
Google планує провести презентацію смартфонів 4 жовтня.