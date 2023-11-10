OLED-дисплей с большей диагональю: представлена обновленная консоль Steam Deck (ФОТО)

Компания Valve представила обновленную портативную приставку Steam Deck, которая получила OLED-дисплей. Об этом пишет Gizmochina.

В отличие от модели с жидкокристаллическим экраном, Steam Deck OLED имеет диагональ 7,4 дюйма, а не 7 дюймов. Также появилась поддержка частоты обновления 90 Гц.

Частота оперативной памяти выросла с 5500 до 6400 МГц. А емкость аккумулятора увеличили с 40 до 50 Вт·ч – он позволяет играть на одном заряде от 3 до 12 часов.

В то же время устройство стало легче на 29 граммов, получило обновленный и более тихий вентилятор.

Steam Deck OLED. Фото: Steam Steam Deck OLED. Фото: Steam Steam Deck OLED. Фото: Steam

Еще одно изменение коснулось памяти, которая была обновлена ​​с LPDDR5 5500 до LPDDR5 6400. Теоретически такой шаг должен повысить производительность устройства, однако будет ли заметна разница – пока неизвестно.

Кроме того, Valve добавила адаптер Wi-Fi 6E, обеспечивающий более быструю загрузку.

Steam Deck OLED оснащена 6-нанометровым процессором AMD APU, 4-ядерным/8-потоковым процессором Zen 2 и графическим процессором RDNA 2.

Размеры составляют 298 мм x 117 мм x 49 мм, а вес – 640 граммов. Устройство работает на SteamOS 3.

Вариант с 512 ГБ памяти обойдется 549 долларов, а версия на 1 ТБ будет стоить 649 долларов. Также предлагается ограниченная серия Steam Deck OLED с полупрозрачным корпусом, которая будет доступна только в Штатах и Канаде за 679 долларов. Продажи начнутся с 16 ноября.