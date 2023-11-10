OLED-дисплей із більшою діагоналлю: представлено оновлену консоль Steam Deck (ФОТО)

Компанія Valve представила оновлену портативну приставку Steam Deck, яка отримала OLED-дисплей. Про це пише Gizmochina.

На відміну від моделі з рідкокристалічним екраном, Steam Deck OLED має діагональ 7,4 дюйми, а не 7 дюймів. Також зʼявилася підтримка частоти оновлення 90 Гц.

Частота оперативної пам'яті зросла з 5500 до 6400 МГц. А ємність акумулятора збільшили з 40 до 50 Вт·год – він дозволяє грати на одному заряді від 3 до 12 годин.

Водночас пристрій став легшим на 29 грамів, отримав оновлений і тихіший вентилятор.

Steam Deck OLED. Фото: Steam Steam Deck OLED. Фото: Steam Steam Deck OLED. Фото: Steam

Ще одна зміна торкнулася пам’яті, яка була оновлена ​​з LPDDR5 5500 до LPDDR5 6400. Теоретично такий крок має підвищити продуктивність пристрою, однак чи буде різниця помітною – поки що невідомо.

Крім того, Valve додала адаптер Wi-Fi 6E, що забезпечує швидше завантаження.

Steam Deck OLED оснащено 6-нанометровим процесором AMD APU, 4-ядерним/8-потоковим процесором Zen 2 і графічним процесором RDNA 2.

Розміри становлять 298 мм x 117 мм x 49 мм, а вага – 640 грамів. Пристрій працює на SteamOS 3.

Варіант із 512 ГБ памʼяті обійдеться в 549 доларів, а версія на 1 ТБ коштуватиме 649 доларів. Також пропонується обмежена серія Steam Deck OLED із напівпрозорим корпусом, яка буде доступна лише в Штатах і Канаді за 679 доларів. Продажі розпочнуться з 16 листопада.