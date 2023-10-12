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Самый легкий в своем классе. Nikon представила новый супертелеобъектив (ФОТО)
Компания Nikon объявила о выпуске Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S – супертелеобъектива с фиксированным фокусным расстоянием, весящего около 1,39 килограмма. Об этом пишет Fstoppers.
С таким весом устройство является самым легким 600-миллиметровым объективом в своем классе. Длина составляет 27,8 сантиметра. Компактность обеспечивается использованием линзы Френеля.
Центр тяжести размещен ближе к корпусу камеры. Это позволяет легко отслеживать быстро движущиеся объекты во время съемки спорта или дикой природы.
Nikkor Z 600mm F/6.3 VR S можно использовать с фирменными телеконвертерами Nikon: Teleconverter TC-1.4 или Z Teleconverter TC-2.0. Благодаря этому можно получить фокусное расстояние 840 мм или 1200 мм.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Объектив защищен от пыли и влаги и оснащен как обычным режимом VR, который обеспечит стабилизацию эффективностью в 5.5 ступеней экспозиции, так и режимом Sport VR, который должен облегчить отслеживание быстро движущихся объектов.
На корпусе есть четыре кнопки Fn2 и одна кнопка Fn – их можно настраивать под себя и назначать разные функции.
Супертелеобъектив подойдет и для съемки видео, ведь устройство, в частности, минимизирует эффект "дыхания" во время фокусировки.
Ожидается, что новый Nikkor Z 600mm F/6.3 VR S начнет продаваться в конце октября по цене в 4800 долларов.