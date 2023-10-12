Найлегший у своєму класі. Nikon представила новий супертелеобʼєктив (ФОТО)

Компанія Nikon оголосила про випуск Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S – супертелеобʼєктива з фіксованою фокусною відстанню, який важить близько 1,39 кілограма. Про це пише Fstoppers.

Із такою вагою пристрій є найлегшим 600-міліметровим обʼєктивом у своєму класі. Довжина становить 27,8 сантиметра. Компактність забезпечується використанням лінзи Френеля.

Центр ваги розташовано ближче до корпусу камери. Це дозволяє легко відстежувати об’єкти, які швидко рухаються, під час зйомки спорту чи дикої природи.

Nikon Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S. Фото: Nikon Nikon Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S. Фото: Nikon Nikon Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S. Фото: Nikon Nikon Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S. Фото: Nikon Nikon Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S. Фото: Nikon

Nikkor Z 600mm F/6.3 VR S можна використовувати з фірмовими телеконвертерами Nikon: Teleconverter TC-1.4 або Z Teleconverter TC-2.0. Завдяки можна отримати фокусну відстань 840 мм чи 1200 мм.

Об’єктив захищений від пилу й вологи та оснащений як звичайним режимом VR, який забезпечить стабілізацію ефективністю в 5.5 ступенів експозиції, так і режимом Sport VR, котрий має полегшити відстеження об’єктів, що швидко рухаються.

На корпусі є чотири кнопки Fn2 та одна кнопка Fn – їх можна налаштовувати під себе й призначати різні функції.

Супертелеоб'єктив підійде і для зйомки відео, адже пристрій, зокрема, мінімізує ефект "дихання" під час фокусування.

Очікується, що новий Nikkor Z 600mm F/6.3 VR S надійде у продаж наприкінці жовтня за ціною в 4800 доларів.