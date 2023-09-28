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Смотрите, как выглядит Samsung Galaxy S23 FE: смартфон появился на видео

Samsung Galaxy S23 FE, смартфон
Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Sondesix / X (Twitter)

Неанонсированный смартфон Samsung Galaxy S23 FE, который должен стать более доступной версией Galaxy S23, появился на видео в сети.

Соответствующие кадры опубликовал пользователь X (ранее – Twitter) Sondesix.

Смартфон с глянцевой задней панелью показан в цвете Graphite.

Samsung Galaxy S23 FE: характеристики

По данным GSMArena, Galaxy S23 FE будет оснащен 6.4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц.

Смартфон получит 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельный ультраширокий и 8-мегапиксельный телеобъектив. Также предусмотрена 10-мегапиксельная селфи-камера.

Что касается процессора, то это будет Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 (в зависимости от региона). Чип будет работать в сочетании с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ/256 ГБ основной памяти. Емкость аккумулятора составит 4500 мА·ч.

Устройство будет иметь стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под дисплеем и степень защиты от воды и пыли IP68. В качестве операционной системы указана Android 13 с оболочкой One UI 5.1.

Новинка будет представлена в белом корпусе, а также в цветах Graphite, Lavender и Olive.

Автор:
Артем Ющенко