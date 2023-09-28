- Категория
- Гаджеты
- Дата публикации
-
Смотрите, как выглядит Samsung Galaxy S23 FE: смартфон появился на видео
Неанонсированный смартфон Samsung Galaxy S23 FE, который должен стать более доступной версией Galaxy S23, появился на видео в сети.
Соответствующие кадры опубликовал пользователь X (ранее – Twitter) Sondesix.
Смартфон с глянцевой задней панелью показан в цвете Graphite.
Samsung Galaxy S23 FE: характеристики
По данным GSMArena, Galaxy S23 FE будет оснащен 6.4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Смартфон получит 50-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельный ультраширокий и 8-мегапиксельный телеобъектив. Также предусмотрена 10-мегапиксельная селфи-камера.
Что касается процессора, то это будет Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1 (в зависимости от региона). Чип будет работать в сочетании с 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ/256 ГБ основной памяти. Емкость аккумулятора составит 4500 мА·ч.
Устройство будет иметь стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под дисплеем и степень защиты от воды и пыли IP68. В качестве операционной системы указана Android 13 с оболочкой One UI 5.1.
Новинка будет представлена в белом корпусе, а также в цветах Graphite, Lavender и Olive.