Galaxy Buds FE: инсайдер назвал цену на наушники Samsung, ожидаемые в этом году

Новые наушники-вкладыши от Samsung – Galaxy Buds FE – будут стоить 99 долларов. Об этом сообщил инсайдер Роланд Квандт.

По его словам, наушники получат 12-миллиметровые динамики и будут доступны в графитовом и белом цветах.

Ранее на сайте Samsung было обнаружено официальное руководство пользователя для Galaxy Buds FE. Предполагается, что вкладыши будут иметь специальные "плавники" для лучшего крепления в ушах. Также наушники оснастят плоской поверхностью для сенсорного управления.

Samsung Galaxy Buds FE. Фото: скриншот / Samsung

Поставляться они будут с двумя размерами амбушюр: S/M и M/L.

Кейс Galaxy Buds FE получит порт USB-C и LED-индикатор.

Samsung пока официально не анонсировала эти наушники, но, как пишет SamMobile, выпуск может состояться позже в этом году – вместе с Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 FE.