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Galaxy Buds FE: инсайдер назвал цену на наушники Samsung, ожидаемые в этом году
Новые наушники-вкладыши от Samsung – Galaxy Buds FE – будут стоить 99 долларов. Об этом сообщил инсайдер Роланд Квандт.
По его словам, наушники получат 12-миллиметровые динамики и будут доступны в графитовом и белом цветах.
Ранее на сайте Samsung было обнаружено официальное руководство пользователя для Galaxy Buds FE. Предполагается, что вкладыши будут иметь специальные "плавники" для лучшего крепления в ушах. Также наушники оснастят плоской поверхностью для сенсорного управления.
Поставляться они будут с двумя размерами амбушюр: S/M и M/L.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кейс Galaxy Buds FE получит порт USB-C и LED-индикатор.
Samsung пока официально не анонсировала эти наушники, но, как пишет SamMobile, выпуск может состояться позже в этом году – вместе с Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 FE.