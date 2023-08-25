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Ждите 2025-й. Samsung выпустит смартфон с сворачивающимся экраном, – инсайдер
Компания Samsung начнет массовое производство смартфонов с сворачивающимся экраном в 2025 году. Об этом сообщил инсайдер Revegnus.
Как отмечает издание Gizmochina, это создаст основу для революционных изменений в дизайне и функциональности смартфонов.
Предстоящее устройство должно получить передовую подэкранную камеру и безрамочный дизайн.
Информация от инсайдера согласуется с предварительными демонстрациями инновационных экранных технологий Samsung. На мероприятии K-Display 2022 компания представила прототипы сворачивающихся моделей дисплеев, складных планшетов и продуктов с названиями Flex G и Flex S.Подписывайтесь на наш YouTube канал
А на SID Display Week в мае Samsung Display показала сворачивающуюся 12,4-дюймовую гибкую OLED-панель. Этот экран поразил посетителей мероприятия, растянувшись от 49 до 254,4 миллиметров, то есть в пять раз.
Значительный интерес вызывает и ожидаемый безрамочный дизайн. Ранее корейский медиагигант The Elec сообщил о сотрудничестве между Samsung, Apple и LG, направленном на разработку OLED-экранов без каких-либо фронтальных рамок.