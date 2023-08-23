Конец эпохи? Samsung Galaxy S24 Ultra может получить плоский экран

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra, вероятно, будет иметь плоский дисплей вместо изогнутого. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe.

По его словам, об этом свидетельствует ширина устройства в 79 мм и некоторая другая информация.

Как отмечает GSMArena, Galaxy S23 Ultra благодаря изогнутым краям имеет ширину 78,1 мм, и крайне маловероятно, что рамки увеличатся. Однако пока издание не воспринимает информацию от инсайдер как должное, ведь Samsung просто может сделать больший экран.

Компания была первой, кто представил изогнутый дизайн дисплея еще в 2014 году, когда появился Galaxy Note Edge. В линейках Galaxy S8 и Galaxy S9 все смартфоны имели изогнутое стекло. С тех пор более низкие версии флагманов вернулись к плоским экранам, а теперь это может затронуть и вариант Ultra.

Samsung Galaxy S24: характеристики и цена

Tom's Guide отмечает, что новая линейка Galaxy S, вероятно, появится в январе или феврале 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked. Речь идет о 6,1-дюймовой стандартной модели, 6,6-дюймовой Galaxy S24 Plus и 6,8-дюймовой Galaxy S24 Ultra.

Однако возможно, что Galaxy S24 Plus будет больше на 0,05 дюйма. Это незначительное изменение, но оно может повлиять на другие характеристики, поскольку больший дисплей может означать больший размер корпуса.

Ожидается, что новинки получат AMOLED-экраны с максимальной частотой обновления в 120 Гц. При этом у Galaxy S24 и S24+ может появиться технология LTPO, которая позволит использовать адаптивную частоту обновления, как и в Ultra.

Что касается камер, то, по слухам, основные датчики Galaxy S24 и S24+ будут 50-мегапиксельными. В предыдущей серии устройств использованы такие же.

Изменения для основной, сверхширокоугольной и селфи- камер в версии Ultra также не прогнозируются. А телеобъектив может получить расширенные возможности благодаря большему зуму и сенсору (он может получить размер в 1 дюйм), улучшенной оптике, и более широкой диафрагме.

Кроме того, Galaxy S24 Ultra должен быть немного легче предшественника.

Tom's Guide предполагает, что линейка S24 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Также возможно, что Galaxy S24 получит улучшенный графический процессор, который будет на 50% быстрее, чем у S23.

Как свидетельствует одна из утечек, стандартная модель присоединится к вариантам Plus и Ultra и будет иметь не менее 256 ГБ основной памяти. При этом S24 и S24 Plus будут предлагать 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, имеющихся у их предшественников, а S24 Ultra – 16 ГБ вместо 12 ГБ.

Цены на будущие устройства пока неизвестны, но издание ожидает, что они сохранятся на текущем уровне: от 799 долларов для обычного S24, от 999 долларов – для S24 Plus и от 1199 долларов – для Ultra.