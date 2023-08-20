Samsung может сделать Galaxy S24 и S24+ похожими на iPhone

Будущие смартфоны Samsung Galaxy S24 и S24+ могут получить плоскую боковую рамку, похожую на ту, которую имеет iPhone. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe.

Он опубликовал изображение смартфона Meizu 20, отметив, что дизайн новинок от Samsung, вероятно, будет таким же, как у этого гаджета.

Meizu 20. Источник: Ice Universe/X (Twitter)

Как пишет GSMArena, возможно, на это решение Samsung повлияли внешние факторы, учитывая, что тенденции дизайна за последние несколько лет двигаются к плоскому дизайну и острым краям. Или компания считает, что таким образом она еще больше улучшит дизайн Galaxy S24 вне зависимости от трендов.

Samsung Galaxy S24 и S24+: что ожидается

Tom's Guide отмечает, что новая линейка Galaxy S, вероятно, появится в январе или феврале 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked. Речь идет о 6,1-дюймовой стандартной модели, 6,6-дюймовой Galaxy S24 Plus и 6,8-дюймовой Galaxy S24 Ultra.

Однако возможно, что Galaxy S24 Plus будет больше на 0,05 дюйма. Это незначительное изменение, но оно может повлиять на другие характеристики, поскольку больший дисплей может означать больший размер корпуса.

Ожидается, что новинки получат AMOLED-экраны с максимальной частотой обновления в 120 Гц. При этом у Galaxy S24 и S24+ может появиться технология LTPO, которая позволит использовать адаптивную частоту обновления, как и в Ultra.

Что касается камер, то, по слухам, основные датчики Galaxy S24 и S24+ будут 50-мегапиксельными. В предыдущей серии устройств использованы такие же.

Tom's Guide предполагает, что новая линейка будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Также возможно, что Galaxy S24 получит улучшенный графический процессор, который будет на 50% быстрее, чем у S23.

Как свидетельствует одна из утечек, стандартная модель Galaxy S24 присоединится к вариантам Plus и Ultra и будет иметь не менее 256 ГБ основной памяти. При этом S24 и S24 Plus будут предлагать 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ, имеющихся у их предшественников.

Емкость батареи Galaxy S24 Plus может увеличиться с 4700 до 4900 мАч.

Цены на будущие устройства пока неизвестны, но издание ожидает, что они сохранятся на текущем уровне: от 799 долларов для обычного S24 и от 999 долларов – для S24+.