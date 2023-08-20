Samsung може зробити Galaxy S24 і S24+ схожими на iPhone

Майбутні смартфони Samsung Galaxy S24 і S24+ можуть отримати плоску бічну рамку, схожу на ту, яку має iPhone. Про це повідомив інсайдер Ice Universe.

Він опублікував зображення смартфона Meizu 20, зазначивши, що дизайн новинок від Samsung, імовірно, буде таким само, як у цього ґаджета.

Meizu 20. Джерело: Ice Universe / X (Twitter)

Як пише GSMArena, можливо, на це рішення Samsung вплинули зовнішні фактори, враховуючи, що тенденції дизайну за останні кілька років рухаються до плоского дизайну та гострих країв. Або компанія вважає, що таким чином вона ще більше покращить дизайн Galaxy S24 незалежно від трендів.

Samsung Galaxy S24 і S24+: що очікується

Tom’s Guide зазначає, що нова лінійка Galaxy S, імовірно, з’явиться в січні або лютому 2024 року на заході Galaxy Unpacked. Ітиметься про 6,1-дюймову стандартну модель, 6,6-дюймовий Galaxy S24 Plus і 6,8-дюймовий Galaxy S24 Ultra.

Однак можливо, що Galaxy S24 Plus буде більшим на 0,05 дюйма. Це незначна зміна, але вона може вплинути на інші характеристики, оскільки більший дисплей може означати більший розмір корпусу.

Очікується, що новинки отримають AMOLED-екрани з максимальною частотою оновлення в 120 Гц. При цьому в Galaxy S24 і S24+ може зʼявитися технологія LTPO, яка дозволить використовувати адаптивну частоту оновлення, як і в Ultra.

Що стосується камер, то, згідно з чутками, основні датчики Galaxy S24 і S24+ будуть 50-мегапіксельними. У попередній серії пристроїв використано такі ж.

Tom’s Guide припускає, що нова лінійка працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 3.

Також можливо, що Galaxy S24 отримає покращений графічний процесор, який буде на 50% швидшим, ніж в S23.

Як свідчить один із витоків, стандартна модель Galaxy S24 приєднається до варіантів Plus і Ultra і матиме щонайменше 256 ГБ основної пам’яті. При цьому S24 і S24 Plus пропонуватимуть 12 ГБ оперативної пам’яті замість 8 ГБ, які є в їхніх попередників.

Ємність батареї Galaxy S24 Plus може збільшитися з 4700 до 4900 мА·год.

Ціни на майбутні пристрої досі невідомі, але видання очікує, що вони збережуться на поточному рівні: від 799 доларів для звичайного S24 і від 999 доларів – для S24+.