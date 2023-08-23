Кінець епохи? Samsung Galaxy S24 Ultra може отримати плоский екран

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra, ймовірно, матиме плоский дисплей замість вигнутого. Про це повідомив інсайдер Ice Universe.

За його словами, про це свідчить ширина пристрою в 79 мм і деяка інша інформація.

Як зауважує GSMArena, Galaxy S23 Ultra завдяки вигнутим краям має ширину 78,1 мм, і вкрай малоймовірно, що рамки збільшаться. Однак поки що видання не сприймає цю інформацію від інсайдера як належне, адже Samsung просто може зробити більший екран.

Компанія була першою, хто представив вигнутий дизайн дисплея ще в 2014 році, коли з’явився Galaxy Note Edge. У лінійках Galaxy S8 і Galaxy S9 всі смартфони мали вигнуте скло. З тих пір нижчі версії флагманів повернулися до плоских екранів, а зараз це може торкнутися й варіанту Ultra.

Samsung Galaxy S24: характеристики й ціна

Tom’s Guide зазначає, що нова лінійка Galaxy S, імовірно, з’явиться в січні або лютому 2024 року на заході Galaxy Unpacked. Ітиметься про 6,1-дюймову стандартну модель, 6,6-дюймовий Galaxy S24 Plus і 6,8-дюймовий Galaxy S24 Ultra.

Однак можливо, що Galaxy S24 Plus буде більшим на 0,05 дюйма. Це незначна зміна, але вона може вплинути на інші характеристики, оскільки більший дисплей може означати більший розмір корпусу.

Очікується, що новинки отримають AMOLED-екрани з максимальною частотою оновлення в 120 Гц. При цьому в Galaxy S24 і S24+ може зʼявитися технологія LTPO, яка дозволить використовувати адаптивну частоту оновлення, як і в Ultra.

Що стосується камер, то, згідно з чутками, основні датчики Galaxy S24 і S24+ будуть 50-мегапіксельними. У попередній серії пристроїв використано такі ж.

Зміни для основної, надширококутної та селфі- камер у версії Ultra також не прогнозуються. А от телеобʼєктив може отримати розширені можливості завдяки більшому зуму й сенсору (він може отримати розмір в 1 дюйм), покращеній оптиці, та ширшій діафрагмі.

Крім того, Galaxy S24 Ultra має бути трохи легшим за попередника.

Tom’s Guide припускає, що лінійка S24 працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 3.

Також можливо, що Galaxy S24 отримає покращений графічний процесор, який буде на 50% швидшим, ніж в S23.

Як свідчить один із витоків, стандартна модель приєднається до варіантів Plus і Ultra і матиме щонайменше 256 ГБ основної пам’яті. При цьому S24 і S24 Plus пропонуватимуть 12 ГБ оперативної пам’яті замість 8 ГБ, які є в їхніх попередників, а S24 Ultra – 16 ГБ замість 12.

Ціни на майбутні пристрої досі невідомі, але видання очікує, що вони збережуться на поточному рівні: від 799 доларів для звичайного S24, від 999 доларів – для S24 Plus і від 1199 доларів – для Ultra.