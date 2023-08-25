Чекайте на 2025-й. Samsung випустить смартфон із екраном, який згортається, – інсайдер

Компанія Samsung розпочне масове виробництво смартфонів із екраном, який згортається, в 2025 році. Про це повідомив інсайдер Revegnus.

Як зауважує видання Gizmochina, це створить основу для революційних змін у дизайні та функціональності смартфонів.

Майбутній пристрій має отримати передову підекранну камеру й безрамковий дизайн.

Інформація від інсайдера узгоджується з попередніми демонстраціями інноваційних екранних технологій Samsung. На заході K-Display 2022 компанія представила прототипи моделей дисплеїв, що згортаються, складаних планшетів і продуктів із назвами Flex G і Flex S.

Концепції Samsung Flex G і Flex S

А на SID Display Week у травні Samsung Display показала 12,4-дюймову гнучку OLED-панель, яка згортається. Цей екран вразив відвідувачів заходу, розтягнувшись від 49 до 254,4 міліметрів, тобто в пʼять разів.

Значний інтерес викликає й очікуваний безрамковий дизайн. Раніше корейський медіагігант The Elec повідомив про співпрацю між Samsung, Apple та LG, спрямовану на розробку OLED-екранів без будь-яких фронтальних рамок.