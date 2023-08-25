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Чекайте на 2025-й. Samsung випустить смартфон із екраном, який згортається, – інсайдер
Компанія Samsung розпочне масове виробництво смартфонів із екраном, який згортається, в 2025 році. Про це повідомив інсайдер Revegnus.
Як зауважує видання Gizmochina, це створить основу для революційних змін у дизайні та функціональності смартфонів.
Майбутній пристрій має отримати передову підекранну камеру й безрамковий дизайн.
Інформація від інсайдера узгоджується з попередніми демонстраціями інноваційних екранних технологій Samsung. На заході K-Display 2022 компанія представила прототипи моделей дисплеїв, що згортаються, складаних планшетів і продуктів із назвами Flex G і Flex S.Підписуйтеся на наш YouTube канал
А на SID Display Week у травні Samsung Display показала 12,4-дюймову гнучку OLED-панель, яка згортається. Цей екран вразив відвідувачів заходу, розтягнувшись від 49 до 254,4 міліметрів, тобто в пʼять разів.
Значний інтерес викликає й очікуваний безрамковий дизайн. Раніше корейський медіагігант The Elec повідомив про співпрацю між Samsung, Apple та LG, спрямовану на розробку OLED-екранів без будь-яких фронтальних рамок.