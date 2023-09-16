Galaxy Buds FE: інсайдер назвав ціну на навушники Samsung, які очікуються цьогоріч

Нові навушники-вкладиші від Samsung – Galaxy Buds FE – коштуватимуть 99 доларів. Про це повідомив інсайдер Роланд Квандт.

За його словами, навушники отримають 12-міліметрові динаміки й будуть доступні в графітовому та білому кольорах.

Раніше на сайті Samsung було виявлено офіційний посібник користувача для Galaxy Buds FE. Передбачається, що вкладиші матимуть спеціальні "плавники" для кращого кріплення у вухах. Також навушники отримають пласкою поверхнею для сенсорного управління.

Samsung Galaxy Buds FE. Фото: скриншот / Samsung

Постачатимуться вони з двома розмірами амбушюр: S/M і M/L.

Кейс Galaxy Buds FE отримає порт USB-C і LED-індикатор.

Samsung поки що офіційно не анонсувала ці навушники, але, як пише SamMobile, випуск може відбутися пізніше цього року – разом із Galaxy S23 FE та Galaxy Tab S9 FE.