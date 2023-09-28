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Дивіться, як виглядає Samsung Galaxy S23 FE: смартфон зʼявився на відео

Samsung Galaxy S23 FE, смартфон
Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Sondesix / X (Twitter)

Неанонсований смартфон Samsung Galaxy S23 FE, який має стати більш доступною версією Galaxy S23, зʼявився на відео в мережі.

Відповідні кадри опублікував користувач X (раніше – Twitter) Sondesix.

Смартфон із глянцевою задньою панеллю показано в кольорі Graphite.

Samsung Galaxy S23 FE: характеристики

За даними GSMArena, Galaxy S23 FE буде оснащено 6.4-дюймовим AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц. 

Смартфон отримає 50-мегапіксельну основну камеру, 12-мегапіксельний ультраширокий та 8-мегапіксельний телеобʼєктив. Також передбачена 10-мегапіксельна селфі-камера.

Що стосується процесора, то це буде Exynos 2200 чи Snapdragon 8 Gen 1 (залежно від регіону). Чип працюватиме в поєднанні з 6/8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ основної пам’яті. Ємність акумулятора становитиме 4500 мА·год. 

Пристрій матиме стереодинаміки, сканер відбитків пальців під дисплеєм та ступінь захисту від води та пилу IP68. В якості операційної системи вказана Android 13 із оболонкою One UI 5.1.

Новинка буде представлена в білому корпусі, а також у кольорах Graphite, Lavender й Olive.

Автор:
Артем Ющенко