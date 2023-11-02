Создан с Sony. Будущий флагман от OnePlus получит топовый датчик изображения

Смартфон OnePlus 12 получит новый датчик изображения, разработанный вместе с Sony. Об этом сообщил президент китайского офиса OnePlus Ли Цзе, передает ITHome.

"Все флагманские камерофоны оснащаются датчиками Sony, сейчас связка Sony + Snapdragon + Hasselblad будет дополнена флагманским алгоритмом OPPO Find. На этот раз возможности камеры OnePlus 12 беспрецедентны и превосходят конкурентов", – высказался он.

IT Home отмечает, что в ноябре 2022 Sony Semiconductor анонсировала новый бренд датчика изображения под названием Lytia. В этом году Lytia сотрудничал с компанией OPPO, оснастившей свой складной смартфон Find N3 сенсором Sony LYT-T808.

Инсайдер Digital Chat Station заявил, что основной камерой OnePlus 12 также будет Sony LYT-T808.

Ли Цзэ уже показал возможности камеры OnePlus 12 на примере нескольких кадров.

Так выглядят снимки, сделанные на OnePLus 12. Фото: Ли Цзе / Weibo Так выглядят снимки, сделанные на OnePLus 12. Фото: Ли Цзе / Weibo Так выглядят снимки, сделанные на OnePLus 12. Фото: Ли Цзе / Weibo

OnePlus 12: дата выхода

Ожидается, что OnePlus 12 будет оснащен 6,82-дюймовым дисплеем OLED BOE X1 с разрешением 2К и частотой обновления в 120 Гц. Работать флагман будет на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон может получить 24 ГБ оперативной и 1 ТБ основной памяти, а также аккумулятор емкостью 5400 мА·ч, который будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную на 50 Вт.

Выпуск OnePlus 12 в Китае ожидается в декабре 2023 года.