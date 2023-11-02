Створений із Sony. Майбутній флагман від OnePlus отримає топовий датчик зображення

Смартфон OnePlus 12 отримає новий датчик зображення, розроблений разом із Sony. Про це повідомив президент китайського офісу OnePlus Лі Цзе, передає ITHome.

"Усі флагманські камерофони оснащуються датчиками Sony, зараз зв'язка Sony + Snapdragon + Hasselblad буде доповнена флагманським алгоритмом OPPO Find. Цього разу можливості камери OnePlus 12 безпрецедентні та перевершують конкурентів", – висловився він.

IT Home зазначає, що в листопаді 2022 року Sony Semiconductor анонсувала новий бренд датчика зображення під назвою Lytia. Цьогоріч Lytia співпрацював із компанією OPPO, яка оснастила свій складаний смартфон Find N3 сенсором Sony LYT-T808.

Інсайдер Digital Chat Station заявив, що основною камерою OnePlus 12 також буде Sony LYT-T808.

Лі Цзе вже показав можливості камери OnePlus 12 на прикладі кількох кадрів.

Так виглядають знімки, зроблені на OnePLus 12. Фото: Лі Цзе / Weibo Так виглядають знімки, зроблені на OnePLus 12. Фото: Лі Цзе / Weibo Так виглядають знімки, зроблені на OnePLus 12. Фото: Лі Цзе / Weibo

OnePlus 12: дата виходу

Очікується, що OnePlus 12 буде оснащено 6,82-дюймовим дисплеєм OLED BOE X1 із роздільною здатністю 2К і частотою оновлення в 120 Гц. Працюватиме флагман на процесорі Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфон може отримати 24 ГБ оперативної й 1 ТБ основної пам'яті, а також акумулятор ємністю 5400 мА·год, який підтримуватиме швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт й швидку бездротову на 50 Вт.

Випуск OnePlus 12 у Китаї очікується в грудні 2023 року.