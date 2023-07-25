Устройства Apple получат обновление операционной системы, касающееся безопасности

Apple выпустила обновленные операционные системы iOS / iPadOS 16.6 и macOS 13.5, чтобы исправить ряд проблем с безопасностью. Об этом пишет ArsTechnica.

Целью этих обновлений является исправление ошибок, которые используют злоумышленники для атак на гаджеты.

Изменения в операционных системах не подразумевают внедрения новых функций, ведь Apple готовится к выпуску iOS / iPadOS 17 и macOS 14 Sonoma, который должен состояться в сентябре или октябре.

Несколько исправлений безопасности в этих обновлениях были первоначально частью обновления Rapid Response для iOS 16.5.1 и macOS 13.4.1. Однако оригинальную версию изменений удалили после релиза (они вызвали проблемы с веб-сайтами на устройствах), а потом выпустили рабочую версию с теми же исправлениями.

Apple также сделала несколько обновлений безопасности только для старых устройств, на которых не работают текущие операционные системы. Обновления macOS Big Sur 11.7.9 и обновления macOS Monterey 12.6.8 будут работать на любом Mac, где установлены эти операционные системы – независимо от того, поддерживает ли компьютер macOS 13. А обновления iOS и iPadOS 15.7.8 доступны только более старым устройствам, таким как iPhone 6S, iPad Air 2 и iPhone SE первого поколения, которые нельзя обновить до iOS 16.

Источник фото: ua.depositphotos.com