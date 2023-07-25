Пристрої Apple отримають оновлення операційної системи, повʼязані з безпекою

Компанія Apple випустила оновлені операційні системи iOS / iPadOS 16.6 і macOS 13.5, щоб виправити низку проблем із безпекою. Про це пише ArsTechnica.

Метою цих оновлень є виправлення помилок, які використовують зловмисники для атак на пристрої.

Зміни в операційних системах не передбачають впровадження нових функцій, адже Apple готується до випуску iOS / iPadOS 17 та macOS 14 Sonoma, який має відбутися у вересні або жовтні.

Кілька виправлень безпеки в цих оновленнях спочатку були частиною оновлення Rapid Response для iOS 16.5.1 і macOS 13.4.1. Однак оригінальну версію змін вилучили після релізу (вони спричинили проблеми з вебсайтами на пристроях), а потім випустили робочу версію з тими самими виправленнями.

Apple також зробила кілька оновлень безпеки лише для старих пристроїв, на яких не працюють поточні операційні системи. Оновлення macOS Big Sur 11.7.9 і оновлення macOS Monterey 12.6.8 працюватимуть на будь-якому Mac, де встановлені ці операційні системи – незалежно від того, чи підтримує компʼютер macOS 13. А оновлення iOS і iPadOS 15.7.8 доступні лише більш старим пристроям, таким як iPhone 6S, iPad Air 2 та iPhone SE першого покоління, які не можна оновити до iOS 16.

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