Vivo представит смартфон iQOO Z7 Pro с изогнутым дисплеем: названа дата

Суббренд компании Vivo – iQOO – представит новый смартфон Z7 Pro 31 августа. Об этом пишет GSMArena.

Изображение будущего гаджета показывает, что смартфон получит клавишу регулировки громкости и кнопку питания с правой стороны. Однако кнопкка питания не имеет встроенного считывателя отпечатков пальцев, а это означает, что в iQOO Z7 Pro сканер будет под AMOLED-экраном.

Постер iQOO Z7 Pro. Фото: iQOO India / X (Twitter)

Аппарат будет поддерживать 5G-связь и будет иметь изогнутый дисплей с отверстием для селфи-камеры по центру.

По неофициальным данным, iQOO Z7 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 782G, операционной системе Android 13 и получит 12 ГБ оперативной памяти. Однако GSMArena предполагает, что будут доступны и другие варианты памяти.

На платформе Geekbench прототип смартфона набрал 873 балла в одноядерном режиме и 2928 баллов – в многоядерном.