Vivo представить смартфон iQOO Z7 Pro з вигнутим дисплеєм: названо дату

Суббренд компанії Vivo – iQOO – презентує новий смартфон Z7 Pro 31 серпня. Про це пише GSMArena.

Зображення майбутнього ґаджета показує, що смартфон отримає клавішу регулювання гучності та кнопку живлення з правої сторони. Однак кнопка живлення не має вбудованого зчитувача відбитків пальців, а це означає, що в iQOO Z7 Pro сканер буде під AMOLED-екраном.

Постер iQOO Z7 Pro. Фото: iQOO India / X (Twitter)

Апарат підтримуватиме 5G-зв’язок і матиме вигнутий дисплей із отвором для селфі-камери по центру.

За неофіційними даними, iQOO Z7 Pro працюватиме на процесорі Snapdragon 782G, операційній системі Android 13 й отримає 12 ГБ оперативної пам'яті. Однак GSMArena припускає, що будуть доступні й інші варіанти пам’яті.

На платформі Geekbench прототип смартфона набрав 873 бали в одноядерному режимі і 2928 балів – у багатоядерному.