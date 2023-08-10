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Vivo представить смартфон iQOO Z7 Pro з вигнутим дисплеєм: названо дату
Суббренд компанії Vivo – iQOO – презентує новий смартфон Z7 Pro 31 серпня. Про це пише GSMArena.
Зображення майбутнього ґаджета показує, що смартфон отримає клавішу регулювання гучності та кнопку живлення з правої сторони. Однак кнопка живлення не має вбудованого зчитувача відбитків пальців, а це означає, що в iQOO Z7 Pro сканер буде під AMOLED-екраном.
Апарат підтримуватиме 5G-зв’язок і матиме вигнутий дисплей із отвором для селфі-камери по центру.
За неофіційними даними, iQOO Z7 Pro працюватиме на процесорі Snapdragon 782G, операційній системі Android 13 й отримає 12 ГБ оперативної пам'яті. Однак GSMArena припускає, що будуть доступні й інші варіанти пам’яті.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На платформі Geekbench прототип смартфона набрав 873 бали в одноядерному режимі і 2928 балів – у багатоядерному.