Случаев холеры в Украине не зафиксировано, - Минздрав

Министерство здравоохранения не зафиксировало случаев холеры в Украине, но продолжает эпидемический надзор. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. Ни в коем случае холерных вибрионов обнаружено не было", — сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он добавил, что, кроме обследования людей, исследовались пробы объектов окружающей среды, в том числе почти 100 проб пресной воды, 9 проб морской и 80 проб сточной воды. Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов обнаружено не было.

Кузин отметил, что пока достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности из Мариуполя. В то же время, риски распространения инфекционных заболеваний там растут.

Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего происходит смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев.

Кроме того, замминистра добавил, что лето – это благоприятная пора для распространения многих инфекций, в первую очередь острых кишечных. Речь идет о дизентерии, сальмонеллезе, ротавирусной инфекции, острых кишечных инфекциях, установленной и неустановленной этиологии.

Эти болезни характеризуются широкой распространенностью, высокой частотой развития тяжелых форм и осложнений, возникновением в ряде случаев состояний, несущих непосредственную угрозу жизни.

Именно поэтому важно соблюдать базовые правила личной гигиены, использование безопасной воды, а также тщательной термической обработки пищи.

Напомним, российские оккупанты в Мариуполе, несмотря на публичное отрицание угрозы распространения холеры, в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение в больнице скорой помощи.