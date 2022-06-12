Випадків холери в Україні не зафіксовано, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я не зафіксувало випадків холери в Україні, але продовжує епідемічний нагляд. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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"У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих на гострі кишкові інфекції, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному разі холерних вібріонів виявлено не було", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я., головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він додав, що, крім обстеження людей, досліджувалися проби об'єктів довкілля, у тому числі майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води. Небезпечних життя підвидів холерних вібріонів виявлено був.

Кузін зазначив, що поки що досить складно отримати інформацію з тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя. Водночас ризики поширення інфекційних захворювань там зростають.

Це пов'язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, внаслідок чого відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів.

Крім того, замміністра додав, що літо – це сприятлива пора для поширення багатьох інфекцій, насамперед гострих кишкових. Йдеться про дизентерію, сальмонельоз, ротавірусну інфекцію, гострі кишкові інфекції, встановлену та невстановлену етіологію.

Ці хвороби характеризуються широкою поширеністю, високою частотою розвитку важких форм та ускладнень, виникненням у ряді випадків станів, що несуть безпосередню загрозу життю.

Саме тому важливо дотримуватися базових правил особистої гігієни, використання безпечної води, а також ретельної термічної обробки їжі.

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі, незважаючи на публічне заперечення загрози поширення холери, терміново готують до запуску інфекційне відділення в лікарні швидкої допомоги.