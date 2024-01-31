Армия РФ атаковала Украину дронами: в Харькове и Николаевской области есть разрушения и пострадавшие (ФОТО)

Украинские защитники этой ночью сбили 14 из 20 ударных беспилотников. Российские террористы атаковали Харьков дронами, в результате чего в городе возникло несколько пожаров. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Также "шахеды" повредили склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина в Николаевской области.

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ПВО сбила 14 из 20 дронов

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 31 января 2024 года противник атаковал 20 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и тремя баллистическими ракетами Искандер-М.

Отмечается, что силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 14 враждебных БПЛА.

Боевая работа проводилась в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

РФ ударила "шахедами" по Харькову: пострадали 4 человека

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 22:45 враг «шахедами» нанес удары по гражданским объектам в Слободском и Салтовском районах Харькова.

Оккупанты выпустили 6 вражеских БПЛА, зафиксированы 4 попадания. Четверо гражданских граждан пострадали – три мужчины и одна женщина. Повреждены жилые дома, автомобили, магазин.

Кроме того, оккупанты нанесли артиллерийские и минометные удары по более чем 17 населенным пунктам области.

КАБами было обстреляно частное предприятие в селе Грачивка. В результате обстрела также поврежден частный дом.

Кроме того, произошел вражеский обстрел ракетой х-59 пгт Коротич Харьковского района.

В Волчанске в результате миноментного удара поврежден частный дом.

В 18:55 в с. Лесное Харьковского района произошел ракетный удар (вероятно, Искандер-М). Без пострадавших.

Около 19:30 оккупанты из артиллерии обстреляли с.Ивашки. В результате 9 ударов были повреждены два двухэтажных многоквартирных дома.

Также в селе. Лиман Волчанской общины поврежден частный дом.

В Николаевской области в результате атаки дронов ранен мужчина

Ночью враг снова прибег к дроновому террору южных регионов.

В зоне ответственности Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО сбито 7 БпЛА типа «Shahed-131/136»: 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской области.

В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Идет ликвидация пожара. Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию.

В Херсонской области один человек погиб

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 221 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

По городу Херсон враг направил 17 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, гидротехническое сооружение, учебное заведение, детский сад, пункт несокрушимости и сотовую башню в Бериславском районе", - уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Армия РФ нанесла 156 ударов по Запорожской области

За минувшие сутки оккупанты нанесли 156 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Рашисты ударили 4 авиаснарядами по Орехову и Малой Токмачке, а также обстреляли из РСЗО Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловку, Роботино, Степногорск и Каменское. 47 вражеских БПЛА атаковали Новоандреевку, Новодаровку, Волшебное, Красное, Гуляйпольское, Малиновку, Левадное, Полтавку и Павловку.

99 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Белогорья, Щербаков, Полтавки, Луговского, Степного, Пятихаток, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

За сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов.