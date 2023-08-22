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Армия РФ атаковала Запорожье: повреждены 4 многоэтажки

Последствия вражеской атаки. Фото: Анатолий Куртев
Последствия вражеской атаки. Фото: Анатолий Куртев

Ночью 22 августа армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Запорожью. Взрывной волной повреждены 4 многоэтажных дома.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома", - отметил Куртев.

Он добавил, что среди населения пострадавших нет.

Фото 2 — Армия РФ атаковала Запорожье: повреждены 4 многоэтажки

Все соответствующие службы уже работают на месте события.

Заметим, российская оккупационная армия днем 18 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. Взрывной волной были повреждены окна и двери в трех многоэтажных домах.

Автор:
Светлана Манько