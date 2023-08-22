Армия РФ атаковала Запорожье: повреждены 4 многоэтажки

Ночью 22 августа армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Запорожью. Взрывной волной повреждены 4 многоэтажных дома.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Этой ночью враг снова атаковал Запорожье. В результате взрывной волны получили повреждения 4 многоэтажных дома", - отметил Куртев.

Он добавил, что среди населения пострадавших нет.

Все соответствующие службы уже работают на месте события.

Заметим, российская оккупационная армия днем 18 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. Взрывной волной были повреждены окна и двери в трех многоэтажных домах.