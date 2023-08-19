Армия РФ безуспешно пытается вернуть контроль над Урожайным - Генштаб ВСУ

В течение суток российские оккупанты обстреливали позиции украинских защитников почти по всем направлениям из артиллерии и минометов. Захватчики пытались восстановить контроль над утраченными позициями в районе Урожайного на Шахтерском направлении. Всего за сутки было зафиксировано 26 боевых столкновений.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают успешно сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Американское издание CBS News сообщило, что украинские войска успешно пересекли российское минное поле к северу от Токмака и начинают активные бои с первой линией российской обороны, удерживающей город.

В Генштабе отметили, что На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Сумской области, а на Купянском – в районе Кисловки Харьковской области.

В Лиманском направлении от вражеских ударов пострадали около 10 населенных пунктов. В Запорожском направлении россияне обстреляли более 15 населенных пунктов.

В то же время, Авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, 16 августа Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных действий на Донецком направлении смогли выбить оккупантов из населенного пункта Урожайное и освободить поселок полностью.