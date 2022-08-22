Армия РФ из авиации ударила ракетой по Одесской области

Утром 22 августа Россия нанесла удар по Одесской области ракетой Х-59, выпущенной из самолета Су-35.

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Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Утром враг из самолета Су-35 ракетой Х-59 нанес удар по одному из объектов инфраструктуры. Пострадавших нет", – отметил он.

Как сообщили в Одесском городском совете со ссылкой на Оперативное командование "Юг", ракета воздушного базирования Х-59 была выпущена из самолета Су-35 с Черного моря.

Отметим, Х-59 – высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 17 августа атаковали Одесскую область двумя ракетами Х-22, применили самолеты стратегической авиации Ту-22М3. В результате удара четверо мирных жителей получили ранения.