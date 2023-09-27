Армия РФ нанесла 4 авиаудара по Запорожской области: погиб мужчина

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 26 сентября враг нанес 130 ударов по 27 населенным пунктам. Погиб 66-летний житель Орехова.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 116 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Юрковки, Орехова, Гуляйполя, Левадного, Малых Щербаков, Преображенки, Степногорска, Степного, Лукьяновского, Приморского, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Кроме того, зафиксировано 4 авиаудара по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке, 4 БПЛА-атаки Гуляйполя, Малиновки и Малой Токмачки, а также 6 РСЗО-обстрелы Новодаровки, Таврического, Роботиного и Малой Токмачки.

Как сообщил глава области, в результате артобстрела Приморского ранен 56-летний мужчина - он доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. Также вражеская артиллерия унесла жизнь 66-летнего жителя Орехова.

За сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты в течение суток 25 сентября нанесли 124 удара по 23 городам и селам в Запорожской области. В результате российской агрессии погиб 70-летний житель Плавней, а 64-летний житель Гуляйполя получил ранения.