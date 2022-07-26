Армия РФ нанесла массированный ракетный удар по югу Украины

В ночь на 26 июля российские войска нанесли ракетный удар с применением авиации по югу Украины. В Одесской области попали в частные дома, в Николаевской – в портовую инфраструктуру.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю. Выпущено несколько ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

Так, в Одесской области есть попадание в частные дома прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет.

В Николаевской области РФ атаковала портовую инфраструктуру. В то же время, по Николаевскому району нанесен удар с ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода.

Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Утром 26 июля мощные взрывы прогремели в Николаеве. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.