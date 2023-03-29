Армия РФ нанесла ракетный удар по Богодухову: повреждены 13 жилых домов и детский сад

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в течение суток под ударами окупантов были Богодухов, Волчанск, Двуречная, Стрелка, Ветеренарное и другие города и села.

В результате ракетного удара по городу Богодухов повреждены 13 жилых домов и здание детского сада.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии получил ранение 62-летний мужчина. Он госпитализирован в легком состоянии.

Также в течение дня враг массированно обстреливал из минометов, артиллерии и танков пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150-ти ударов.

Кроме того, в результате обстрелов Волчанского Чугуевского района поврежден объект гражданской промышленности и хозяйственные постройки.

"На линии столкновения враг попытался продвинуться вперед в районе Крахмального, но получил отпор и отступил с потерями", - добавил Синегубов.

Напомним, накануне по селу Гурьев Казачок Богодуховского района враг нанес удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.