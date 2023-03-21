- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: есть пострадавшие
Оккупационные войска вечером 21 марта нанесли ракетный удар по Одесской области. Враг задействовал истребители СУ-35 для пуска ракет с моря.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской районной военной администрации (ОРВА).
"Благодаря эффективной работе сил ПВО часть ракет уничтожена, однако есть попадание, в результате чего частично поврежден гражданский дом", - рассказал начальник Одесского РВА Юрий Крук.
В результате атаки есть пострадавшие, предварительно без жертв. Подразделения ГСЧС по состоянию на 20:40 локализовали пожар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в начале марта в Одесской области зафиксировали попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также были повреждены жилые дома.
Тогда также по результатам работы подразделений противовоздушной обороны было сбивание ракет.